Les Raptors s’en remettent à la NBA après l’arrestation de Terence Davis

Arrêté à New York, Terence Davis fait face à sept chefs d’accusation. Le rookie surprise des Raptors est ainsi accusé d’avoir frappé sa petite amie, devant l’enfant de cette dernière, dans un logement de Manhattan.

Des faits graves qui donneront également lieu à une enquête de la NBA, avec qui Toronto va largement coopérer.

« Les incidents de ce type sont traités et gérés par la ligue dans le cadre de la politique commune de la NBA et du syndicat des joueurs sur la violence domestique, les agressions sexuelles et les abus sur les enfants », a expliqué la franchise dans un communiqué. « Les Toronto Raptors prennent ces problèmes très au sérieux, et nous allons coopérer pleinement et soutenir la ligue dans son enquête sur cette affaire alors que nous travaillons à déterminer les prochaines étapes appropriées pour notre équipe. »

Convoqué au tribunal le 11 décembre, Terence Davis risque d’être suspendu par la NBA si les faits sont confirmés.