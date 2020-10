Fait divers : Terence Davis arrêté à New York pour l’agression d’une femme

Rookie surprise des Raptors, Terence Davis avait été un élément précieux de la rotation de Nick Nurse, au point d’être nommé dans la deuxième meilleure équipe des débutants, avec 7.5 points et 3.3 rebonds de moyenne.

À 23 ans, l’ancien d’Ole Miss, non drafté en 2019, comptait bien poursuivre sur cette lancée l’an prochain, sauf que le New York Post annonce qu’il a été arrêté, hier soir, du côté de Manhattan. Le basketteur est ainsi accusé d’avoir agressé une femme dans une résidence de luxe du quartier d’affaires de New York.