Draft 2020 : les Wolves sont prêts à faire leur choix

Il y a presque dix jours, les Wolves expliquaient envisager plusieurs scénarios pour la Draft. Aucun talent ne sort du lot et il faut donc imaginer différentes solutions afin d’être certain de ne pas se tromper.

Mais le temps de la réflexion est peut-être terminé. La franchise est prête à aborder la soirée du 18 novembre prochain où elle possèdera, rappelons-le, le premier choix.

« On se sent bien, on est prêt à choisir », annonce le vice-président Sachin Gupta au Star Tribune. « Il y a encore et toujours des informations qui arrivent de différents prospects, et la NBA fait un remarquable travail pour sauver le processus de la NBA. Mais s’il fallait choisir maintenant, on le pourrait. »

Outre l’identité du joueur qui sera le premier choix de la Draft 2020, la grande question qui entoure la position des Wolves, c’est celle de savoir s’ils vont ou non conserver ce joueur ou s’en servir de monnaie d’échange…

« On a des discussions et grâce à elles, on aura une meilleure compréhension de la valeur de ce premier choix », précise Sachin Gupta. « Ces conversations existent et vont continuer. On reste ouvert. On est heureux de choisir en premier, néanmoins des équipes se renseignent et on reviendra vers elles. »

Les Wolves sont-ils décidés ou sont-ils lancés dans une grande partie de « bluff », comme c’est très souvent le cas ?