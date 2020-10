Après le déclic, Deandre Ayton et les Suns au défi de confirmer

Sur le point d’éclore avec les Suns qui ont fait sensation dans la bulle d’Orlando avec huit victoires en huit rencontres, Deandre Ayton sait bien que son équipe et lui sont attendus au tournant la saison prochaine.

Perpétuellement courts dans la course aux playoffs depuis dix ans, les Suns veulent passer le cap pour de bon et tout les indicateurs sont au vert pour le faire en 2021.

Une famille avec ses valeurs

Durant une récente conférence de presse via internet, le GM James Jones a pour le coup fixé les choses clairement. Les Suns ont entamé un virage important dans leur histoire récente, et il s’agit désormais de boucler la boucle, en repartant effectivement sur la même dynamique et sur les mêmes bases.

« On place certaines demandes et on veut certains traits de caractère chez nos joueurs », expose James Jones. « Si tu veux devenir un joueur des Suns, c’est une famille. Si tu viens chez nous, il faudra d’abord et avant tout être capable de s’adapter. Faire tout ce qu’il faut pour gagner. »

Pour Deandre Ayton, si tu n’es pas complètement impliqué dans le projet des Suns, tu vas rapidement être isolé du reste du groupe. Monty Williams a instauré une nouvelle culture, plus sérieuse et rigoureuse.

« On veut commencer une nouvelle tradition de la gagne », lance ainsi le pivot dans l’Arizona Republic. « Je veux faire partie de ce puzzle qui se met en place. Je dois assumer ma part du travail et m’en réjouir. Je dois rendre les autres meilleurs autour de moi et les mener à de grandes choses. Je veux être le meilleur possible, peu importe comment la saison tourne. Je dois être ce gars-là. »

Souvent inconstant dans l’effort, et encore capable de sortir des rencontres, Deandre Ayton a tout de même beaucoup progressé sur son approche mentale des matchs. Avec l’aide de l’assistant Mark Bryant, il a développé de solides automatismes pour les couvertures défensives et dans la communication avec ses coéquipiers.

Quant à l’attaque, il faudra tout simplement suivre le pas. « La bulle nous a offert une opportunité de jouer plus rapidement, de mettre de la pression sur le rebond offensif, d’étirer le terrain et de tirer », précise James Jones.

Une nouvelle culture à confirmer

À défaut d’avoir enfin brisé la série noire, la « bulle » a au moins eu le bénéfice de fournir un échantillon modèle à cette jeune troupe des Suns. Pour son pivot star comme pour l’équipe dans son ensemble, le passage à Disney World pourrait bien avoir servi de déclic. Une étape majeure.

« On était concentré sur le travail à accomplir dès qu’on a débarqué [à Orlando] », rappelle Deandre Ayton. « Le coach a donné le ton d’entrée. On a aussi tous commencé à connaitre la personnalité des uns et des autres en étant ensemble pendant si longtemps. On s’est concentré sur l’objectif et on a tous accepté notre rôle dans l’équipe. »

Forts de cette dynamique, les Suns ont également reçu de bonnes nouvelles en coulisses avec la fin du chantier de leur salle, ainsi que de leur nouveau centre d’entraînement ultra moderne. De quoi attirer de gros free agents ?

« J’ai hâte d’être au premier match de la saison pour continuer sur la dynamique qu’on a construite », reprend James Jones. « Revenir à la compétition pour voir comment nos gars vont répondre à ce défi. On a connu un certain succès et maintenant, on a placé la barre plus haut. Je l’ai déjà dit par le passé, on voulait monter le niveau du sol et maintenant, on doit monter le niveau du plafond. J’ai hâte de voir nos gars se battre avec ces attentes plus élevées. Je pense qu’ils vont surprendre pas mal de gens. »

L’optimisme est donc de rigueur. Nouvelle salle, nouveau centre d’entraînement et aussi nouvelle culture !

« On va avoir une grande salle en arrivant et on a fini la précédente sur un 8-0, ça fait beaucoup [de points positifs] », conclut Deandre Ayton. « C’est énorme de pouvoir arriver dans cette salle, on veut commencer une toute nouvelle culture. On est prêt et on est motivé. On est très reconnaissant et on sait qu’on va devoir travailler dur quand on sera sur ce parquet. »