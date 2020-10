Draft 2020 : Kira Lewis multiplie les workouts

Derrière la poignée de créateurs qui peuple le Top 10 des « mock drafts » se trouvent les meneurs de jeu plutôt scoreurs de la cuvée 2020, comme Cole Anthony, Tyrell Terry ou encore Kira Lewis, qui multiplie les workouts et n’intrigue pas que les Suns ou le Heat : il a joué devant le Magic, les Knicks, les Pistons et les Bulls cette semaine, rapporte le Bleacher Report. Des franchises qui possèdent respectivement les 15e, 8e, 7e, et 4e choix.

Meneur de jeu filiforme avec 1m89 pour 80 kilos, il possède des qualités offensives certaines mais aussi du déchet dans son jeu : il tournait avec Alabama à 18.5 points à 46% aux tirs, 4.8 rebonds, 5.2 passes, 1.8 interception et 3.5 balles perdues par match. Ce dernier chiffre explique en partie qu’il soit attendu entre la 10e et la 20e place.

Outre Phoenix qui semble vraiment bien l’aimer, Orlando est un candidat envisageable avec ce 15e choix et aucun contrat garanti à la mène derrière Markelle Fultz.

Plus que Detroit ou Chicago par exemple, qui choisissent plus haut et donneraient eux la priorité à la création.