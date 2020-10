Danny Manning dans le viseur des Pacers ?

Maintenant qu’il est coach des Pacers, Nate Bjorkgren va devoir recruter ses assistants et dans selon le New York Times, la direction aurait des vues sur Danny Manning. Ancienne gloire de Kansas à la fin des années 80, Manning a réalité une bonne carrière NBA malgré de graves blessures aux deux genoux, puisqu’il peut se targuer d’avoir été deux fois All-Star et d’avoir remporté le trophée de meilleur sixième homme.

En 2003, il prend sa retraite sportive, et il revient à Kansas d’abord comme dirigeant pendant trois ans, puis comme assistant. Très rapidement, il se fait remarquer, et il devient coach de Tulsa puis de Wake Forest. Dans l’ancienne fac’ de Tim Duncan et Chris Paul, il ne réalise pas de miracle et il est coupé au printemps 2020. Une décision qui avait poussé le Français Olivier Sarr à demander son transfert et à rejoindre Kentucky.

Sans contrat, il pourrait donc revenir en NBA comme assistant. Ce serait une première pour lui.

