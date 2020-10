La salle des Mavericks, premier bureau de vote de Dallas

À une semaine de la fin du vote pour l’élection présidentielle américaine, les chiffres de participation explosent un peu partout aux Etats-Unis, et le mouvement lancé notamment par les sportifs porte ses fruits.

Pour permettre de voter plus facilement, beaucoup de franchises ont transformé leur salle en un centre de vote, et à Los Angeles, 50 000 personnes avaient déjà voté au Staples Center, 24 heures après son ouverture.

À Dallas, deux semaines après l’ouverture du scrutin anticipé, Fox News rapporte que l’American Airlines Center est tout simplement le bureau qui a reçu le plus de votes avec 25 000 habitants qui se sont déjà déplacés sur place. À l’intérieur de la salle, soixante machines pour voter, et à l’extérieur, un parking gratuit. À la deuxième place, on trouve le Richardson Civic Center, puis l’église University Park United Methodist.

Dimanche soir, 536 636 personnes avaient déjà voté dans le comté de Dallas, et à titre de comparaison, en 2016, 750 000 habitants s’étaient déplacés pour voter. Ce qui laisse augurer de meilleurs chiffres de participation.

En 2016, c’est Hillary Clinton qui était arrivée en tête des votes dans ce Comté avec 61% des suffrages.