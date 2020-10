Draft 2020 : les Cavaliers organisent un gros rendez-vous avec Obi Toppin

Après avoir interrogé une centaine de prospects en vue de la Draft, les Cavs ont établi une liste de joueurs sur qui se pencher sérieusement pour leur cinquième choix, parmi lesquels figurent, selon Cleveland.com, James Wiseman, Anthony Edwards, LaMelo Ball, Obi Toppin, Isaac Okoro, Onyeka Okongwu, Patrick Williams ou Deni Avdija.

Les trois premiers cités semblent de plus en plus sûrs d’être les trois premiers sélectionnés le 18 novembre prochain. D’ailleurs, les Cavs ont choisi de se concentrer sur Obi Toppin cette semaine : après avoir discuté avec le joueur de l’année NCAA en visio jeudi dernier, la franchise envoie carrément une délégation chez lui, dans le New Jersey, pour le tester individuellement, mais aussi dîner avec lui.

Ce sont le GM Koby Altman, son assistant Mike Gansey et le coach J.B. Bickerstaff qui font le déplacement.

L’importance de voir les joueurs en vrai

Les trois hommes pourraient cette semaine aussi aller voir Isaac Okoro et Deni Avdija, qui s’entraînent du côté d’Atlanta, en sachant que le temps presse un peu pour le deuxième car il devrait bientôt retourner en Israël.

Autres prospects que le club pourrait rencontrer dans les prochains jours, toujours selon Cleveland.com, Tyrese Haliburton et Devin Vassell. Des rendez-vous physiques essentiels pour juger les joueurs au mieux.

« Nous, les entraîneurs, on aime voir à quel point un joueur est grand, et ce n’est pas toujours facile de s’en rendre compte » souligne J.B. Bickerstaff. « À quel point est-il grand, large ou rapide ? Est-ce qu’il peut travailler et écouter ? Est-ce qu’il comprend vite ? Ce sont des choses qu’on ne voit pas forcément sur vidéo. »