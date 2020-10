Un sénateur de l’État de New York propose d’accueillir les Raptors à Buffalo

Si la saison NBA devait reprendre alors que la frontière entre les États-Unis et le Canada reste fermée, les Raptors devraient trouver refuge au pays de l’Oncle Sam pour disputer leurs matchs « à domicile. » La solution Louisville a été évoquée, puis balayée par les Raptors, qui refusent de jouer dans la ville où des policiers ont tué Breonna Taylor.

Et à Buffalo ? Le sénateur de l’État de New York, Tim Kennedy, a ainsi envoyé une lettre au patron de la ligue, Adam Silver, et au président des Raptors, Masai Ujiri, pour leur proposer « un domicile loin de la maison ».

« Buffalo est prête à dérouler le tapis rouge pour aider ses voisins de Toronto à jouer sur la scène mondiale » écrit-il avec comme argument d’avoir déjà hébergé les Blue Jays, franchise de baseball de Toronto, plus tôt cette année.

Et le sénateur de rappeler que le KeyBank Center a accueilli de nombreux évènements d’envergure et qu’il y a quelques hôtels de standing à proximité. Le tout pas trop loin de Toronto, pour pouvoir vite rentrer si la frontière rouvre. Des éléments qui font de Buffalo une solution évidente selon lui.