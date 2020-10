Pour Danny Green, Anthony Davis doit être la priorité des Lakers

Les Lakers avaient monté une armada pour dominer à court terme et ils ont réussi leur pari en terminant champions après avoir multiplié les contrats courts l’été dernier. La franchise californienne avait notamment pris un certain risque en récupérant Anthony Davis à un an de la possibilité pour lui d’être free agent.

Aujourd’hui, seul Kostas Antetokounmpo est free agent protégé, tandis qu’Avery Bradley, Anthony Davis, Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope et JaVale McGee disposent d’une « player option » pour la saison prochaine.

LeBron James et Anthony Davis, une base plutôt solide

Cinq joueurs de l’effectif 2019-2020 sont donc free agents non protégés : J.R. Smith, Dion Waiters, Markieff Morris, Dwight Howard et Jared Dudley.

Pour Danny Green, qui fait partie des rares éléments à avoir une deuxième année de contrat garantie (à 15 millions de dollars la saison), Anthony Davis doit être la priorité absolue des Lakers, quitte à opter pour la même solution que l’an dernier, à savoir remplir le reste de l’effectif avec des petits contrats pour autant de petits soldats afin d’accompagner le tandem James-Davis.

« Ça va être difficile parce que nous avons beaucoup de free agents, une dizaine de gars » a déclaré Danny Green. « Donc essayer de ramener tout le monde et repartir avec les mêmes contrats, ça va être compliqué, mais quand vous avez un noyau dur composé LeBron et d’AD, s’ils arrivent à le faire revenir, c’est à peu près tout ce dont on a besoin. Vous n’avez pas besoin de grand-chose d’autre autour d’eux. »

Même en l’état actuel, le shooteur de 33 ans reste persuadé que les Lakers peuvent clairement « viser à nouveau le titre » la saison prochaine.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.