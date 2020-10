Olivier Sarr autorisé à jouer avec Kentucky

Considéré comme le meilleur « transfert » de l’intersaison en NCAA, Olivier Sarr vient d’obtenir le feu vert pour jouer avec Kentucky dès cette saison. Le Français, qui débarque de Wake Forest, ne passera donc pas par une année blanche, et il est accompagné de Jacob Toppin, le petit frère d’Obe, qui arrive de Rhode Island.

« Je suis très heureux pour Olivier et Jacob » a réagi John Calipari, interrogé par ESPN. « Tous les deux se sont donnés à fond, et ils méritent cette chance. Les deux ont bondi dans mon bureau après avoir appris la nouvelle. Je tiens à remercier la NCAA et la SEC d’avoir pris en compte les circonstances exceptionnelles qui les concernent. Dans le cas d’Olivier, je sais que cela a été difficile pour lui, entre le changement d’entraîneur à Wake Forest, sa décision sur la suite en passant par l’attente de ce processus. »

Elu dans le troisième cinq de la conférence ACC la saison passée, l’intérieur français tournait à 13.7 points et 9 rebonds de moyenne, et il s’était notamment fait remarquer en plantant 25 points face à Duke, et en compilant 30 points et 17 rebonds contre Notre-Dame. « Je veux commencer par remercier la NCAA, la SEC et le Kentucky pour cette opportunité » a réagi Olivier Sarr. « Je suis ravi de terminer ma carrière universitaire devant la Big Blue Nation et de concourir pour décrocher le neuvième titre de l’université. »

Même s’il s’agit de renforts de poids, Kentucky n’est pas favori pour le titre 2021. Il faut dire que l’équipe a perdu huit de ses neuf meilleurs joueurs.