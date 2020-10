Danilo Gallinari rend hommage à Mike D’Antoni et Chris Paul

Free agent, Danilo Gallinari reste sur l’une de ses meilleures saisons en carrière, et on oublie presque qu’il est en NBA depuis 2008 ! De grosses blessures lui ont fait rater près de la moitié des matches, et même carrément toute une saison, mais depuis deux ans, il est en pleine forme.

À 32 ans, il est prêt à parapher le dernier gros contrat de sa carrière. En attendant, l’Italien rend hommage à deux personnalités essentielles en NBA depuis 15 ans, Mike D’Antoni et Chris Paul. Le premier a été son coach aux Knicks, à ses débuts en NBA, tandis que le second était à ses côtés au Thunder pour surprendre tout le monde.

« Mike a joué un rôle clé pour moi car il a été capable de m’aider à faire la transition entre l’Europe et la NBA, et ce n’est pas facile » rappelle « Gallo » à Hoopshype. « Il a disputé toute sa carrière en Europe, et il y a entraîné aussi, et c’était très facile pour moi de m’adapter. Je dois le remercier pour ça. C’est un très bon coach. Il a son propre style. Il l’a toujours amené avec lui, quelle que soit l’équipe. C’est un style de jeu très excitant. Pour un joueur comme moi, qui joue beaucoup près de la ligne à 3-points, et pour quelqu’un qui est bon shooteur à 3-points, c’est génial de jouer pour lui. »

« J’adore travailler avec des joueurs plus jeunes »

Alors que le Thunder cherche justement un coach, est-ce qu’il pense que Mike D’Antoni va retrouver du boulot ? « Bien sûr ! Selon moi, et vu la situation, il faut qu’il soit à la tête d’une équipe. Vu sa manière de coacher et d’aborder le basket, je pense que la NBA et le basket ont besoin de lui. Il est génial à avoir comme entraîneur, et je pense qu’il va trouver une place. »

Comme Danilo Gallinari, Chris Paul a eu Mike D’Antoni comme entraîneur. C’était à Houston. Transféré à OKC, contre Russell Westbrook, Chris Paul a conquis tout le monde dans sa nouvelle équipe, et l’Italien n’est pas le dernier à vanter ses qualités. « C’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joués. Clairement, c’est l’un des meilleurs meneurs de jeu, et peut-être même le meilleur meneur avec qui j’ai joué. C’est génial de jouer avec lui, surtout parce qu’il est très intelligent. Il sait comment jouer au basket. Pour un joueur comme moi, sa manière de jouer m’a facilité les choses. Il aime parler, et il communique en permanence. Il est très franc, et on était sur la même longueur d’onde dès le premier entraînement au training camp. Comme nous étions les deux seuls trentenaires de l’équipe, il fallait qu’on soit sur la même longueur d’onde. »

S’il n’exclut pas de prolonger à OKC, au sein d’un effectif qu’il adore, c’est justement parce qu’il apprécie d’être un mentor aux côtés de Chris Paul. « Franchement, j’adore ça. J’adore travailler avec des joueurs plus jeunes, et être le gars qu’ils écoutent et observent. On travaille avec eux au quotidien, et on les voit progresser. C’est ce qu’il s’est passé avec Shai (Gilgeous-Alexander), (Darius) Bazley, et tout ces jeunes qui suivent le droit chemin et les conseils. C’est quelque chose que j’aimerais poursuivre et que j’aime faire. »