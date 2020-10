Chris Paul simplement heureux de s’éclater à 35 ans

À chaque rencontre des Finals, il y a des « guest stars » dans les tribunes virtuelles, et cette nuit, il y avait Chris Paul, auteur d’une sublime saison avec le Thunder, mais aussi décisif dans la tenue de la fin de la saison dans son rôle de président du syndicat des joueurs. Le meneur All-Star est un élément majeur de la NBA, sur et en dehors des terrains puisqu’il est président du syndicat des joueurs, et il est fier de la réussite de cette « bulle ».

« D’abord, et avant tout, c’est remarquable comment tout ça s’est mis en place. Évidemment, j’aimerais encore être sur le terrain, mais c’est comme ça… C’est remarquable ce que tous les corps de métier ont réussi à faire pour que ça marche. C’est pour ça que je suis fier et je me sens privilégié de faire partie de cette très grande ligue. »

Sur le plan personnel, Chris Paul ne pouvait rêver plus belle saison. « J’adore simplement jouer au basket. Billy Donovan était épatant. Mes coéquipiers sont épatants… Vous dites que ce sont mes dernières années, mais je considère ça comme une chance. Le simple fait de pouvoir jouer encore à 35 ans, et je compte bien continuer. »

Son seul regret, c’est ce huis clos imposé par la pandémie. « Les fans manquent vraiment… Il y avait cette énergie, surtout pour moi, avec le Thunder. Jouer à OKC, c’est différent… Cette ambiance quand on marque un tir, on se nourrit de la foule. Mais je pense que cette foule virtuelle est étonnante. Les joueurs peuvent entrer sur le terrain, et voir ceux qu’ils aiment, leur famille, et ça compte beaucoup. »