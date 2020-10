Trois fois champion NBA depuis 2016, Phil Handy va rester aux Lakers

Parmi les assistants coaches de la grande ligue, Phil Handy dispose de l’un des plus beaux CV de ces dernières années. Sur le banc des Cavaliers de 2013 à 2018, il a remporté le titre en 2016 avec LeBron James. L’an passé ? Il était aux côtés de Nick Nurse pour soulever le trophée avec les Raptors.

Et cette année, en retrouvant le « King » en Californie, Phil Handy s’est offert une troisième bague… en cinq ans ! Une telle réussite a logiquement suscité l’intérêt d’autres franchises de la ligue, parmi lesquelles les Nets, qui ont voulu mettre en avant sa proximité avec Kyrie Irving.

« Je suis un Los Angeles Laker, » a coupé court l’intéressé. « La prochaine étape pour moi est d’attendre que Frank Vogel prenne son téléphone, m’envoie un SMS ou m’appelle, pour me donner mes prochaines directives. »

Considéré comme l’un des meilleurs en matière de développement des joueurs, le technicien entend donc prolonger aux Lakers. Là où il avait fait ses premiers pas, toujours dans le développement, de 2011 à 2013.

En attendant ce coup de fil, l’assistant entend se « poser, essayer de profiter de ce titre et décompresser un peu. On travaille si dur que les gens pensent que nous ne prenons jamais de congés et j’ai moi-même dû apprendre à décompresser et à m’éloigner du jeu, de sorte que je puisse rester vif mentalement et physiquement. Je vais profiter de ce temps avec mes amis et ma famille, et je serai prêt à suivre les directives que coach Vogel me donnera pour la saison prochaine. »