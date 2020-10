Kevin Garnett annonce la sortie d’une autobiographie pour février 2021

Pour fêter son introduction au Hall of Fame aux côtés de Kobe Bryant et Tim Duncan, repoussée à 2021 à cause de la pandémie, Kevin Garnett vient d’annoncer la parution de son autobiographie pour le 16 février prochain.

Baptisée « KG A to Z », celle-ci prendra la forme d’une « encyclopédie non censurée de sa vie, du basket, et de tout ce qu’il y a entre les deux » peut-on lire sur la couverture. Les précommandes sont ouvertes.

En attendant la sortie du bouquin, le « Big Ticket » va travailler sur un dossier qui pourrait lui permettre d’écrire un nouveau chapitre de son histoire : le rachat des Timberwolves. Candidat déclaré en juillet, il est toujours dans la course mais a refusé d’évoquer le sujet devant les journalistes alors qu’il est de passage à Minneapolis.

« Ça fait du bien d’être de retour dans le Minnesota. Vous savez tous que je ne peux pas parler de certaines choses » s’est-il contenté de répondre quand on lui a parlé de ce rachat, selon des propos relayés par le Star Tribune.