Les Pistons et les Bulls également intéressés par Derrick Jones Jr. ?

S’il n’a pas eu sa chance en playoffs (6.5 minutes de moyenne), Derrick Jones Jr. occupait une place de choix dans la rotation du Heat en saison régulière, avec 24 minutes de moyenne pour 8.5 points à 53% aux tirs et 3.9 rebonds.

C’est sur l’adresse de loin que l’ailier de 23 ans doit continuer de travailler en vue de la saison prochaine, mais ses 28% dans le domaine ne plombent pas sa cote en vue de la free agency.

On annonçait les Hornets, les Hawks et les Cavaliers sur le dossier, et le Miami Herald ajoute les Bulls et les Pistons à la liste. Cinq franchises au profil similaire où il aurait l’opportunité de s’exprimer.

Coupé par les Suns en décembre 2017 et récupéré par Miami via un « two-way contract », il aura le choix pour la première fois de sa carrière. Et même s’il sent « un lien fort avec le Heat », et qu’il aimerait « continuer à construire pour faire quelque chose de spécial ensemble », il va sûrement rebondir dans une autre ville cet été.