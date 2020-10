Les Clippers justifient leur choix d’engager Tyronn Lue

Il sera le 26e coach de la franchise californienne. Les Clippers viennent d’officialiser la nomination de Tyronn Lue au poste de coach principal, laissé vacant pendant un mois. L’ancien assistant reprend ainsi le flambeau de son ancien supérieur et mentor, Doc Rivers.

Le président de la franchise, Lawrence Frank, n’a pas divulgué les termes de l’accord, mais le dirigeant a en revanche dit tout le bien qu’il pensait de l’ancien coach des Cavaliers, champion NBA en 2016.

« Ty a atteint le niveau que nous souhaitons atteindre. C’est un coach de champions NBA qui a un sens extraordinaire du jeu et des personnes qui le pratiquent. C’est l’un des grands cerveaux de notre ligue et il est capable de transmettre sa vision aux autres, car il est proche de tous ceux qu’il rencontre. »

Sa nomination intervient après que les noms de nombreux candidats ont circulé chez les Clippers. De l’autre assistant Sam Cassell à Mike Brown, en passant par Wes Unseld Jr. notamment.

« Nous avons mené une recherche approfondie et échangé avec des candidats fantastiques, » continue Lawrence Frank. « Nous avons réalisé que le meilleur choix pour notre équipe se trouvait déjà chez nous. En tant que coach principal, Ty va marquer l’organisation d’une empreinte unique et nous conduire vers de nouveaux sommets. »

Les « outils nécessaires » pour le titre

À Cleveland, Tyronn Lue a gagné le titre dès sa première année, avant de conduire les Cavs en finale NBA les deux années suivantes face aux Warriors. Il dispose ainsi d’un beau bilan de 128 victoires en 211 matches (soit 61% de succès) en saison régulière.

Aujourd’hui, l’ancien champion NBA avec les Lakers (2001) est persuadé d’avoir tous les ingrédients en main pour connaître le même succès à Los Angeles.

« Les pièces dont nous avons besoin sont en place : un propriétaire engagé, une gestion intelligente et du talent de premier plan, sur le terrain et en dehors, et le meilleur marché NBA. Ma connaissance de l’organisation, en particulier de M. (Steve) Ballmer et de Lawrence, a confirmé que c’est là que je voulais être. Nous avons du travail à faire pour devenir des champions, mais nous avons la motivation, les outils et le soutien nécessaires pour y parvenir. J’ai hâte de commencer. »

Après une terrible élimination face aux Nuggets au second tour des playoffs, il n’est sans doute pas le seul…