Pour Terry Porter, les Blazers ont besoin d’un troisième scoreur aux côtés de Damian Lillard et CJ McCollum

La question en devient presque un marronnier du côté des Blazers. Comment améliorer le « supporting cast » autour de Damian Lillard et CJ McCollum ? Interrogé sur le podcast de Channing Frye, l’ancien meneur local, Terry Porter, a son idée sur le sujet : Portland a besoin d’un troisième scoreur.

« Regardez à l’Ouest, les équipes d’élite ont trois scoreurs authentiques. Trois gars qui peuvent vous amener 20 points par match. Je ne sais pas qui les Blazers ont comme troisième homme. Je sais qu’ils ont deux gars parce que ces deux-là ont prouvé qu’ils pouvaient marquer. Mais ils auront toujours besoin de ce troisième homme pour s’en sortir lorsqu’ils affrontent de grandes équipes en saison régulière. »

Certains répondront au double All-Star que, durant ces playoffs, les grosses écuries de l’Ouest se sont pourtant principalement appuyés sur deux scoreurs principaux : LeBron James et Anthony Davis aux Lakers, Nikola Jokic et Jamal Murray aux Nuggets, Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers…

« Lorsque vous affrontez ces équipes en playoffs, (avoir ce troisième homme) devient un facteur énorme par rapport à comment ils vont être défendus et la façon dont ils vont pouvoir être productifs », maintient Terry Porter. Certes, mais ce serait vite oublier l’apport offensif d’un spécialiste en la matière, Carmelo Anthony.

Problème de soutiens… ou de blessures ?

Malgré son âge, l’ailier est resté une menace constante en tournant à plus de 15 points de moyenne en saison régulière puis dans la série face aux Lakers.

Il est également difficile de ne pas mentionner Jusuf Nurkic, qui a réalisé un retour tonitruant dans la « bulle », sans oublier Gary Trent Jr., l’une des révélations à Orlando. Bref, les soutiens existent et le facteur clé est peut-être lié à la santé de tous, notamment parce qu’un autre scoreur potentiel, Rodney Hood, était blessé en fin de saison.

À voir si Portland décide de repartir avec le même groupe la saison prochaine, car la concurrence dans leur conférence s’annonce encore rude. « Golden State sera de retour l’année prochaine, Denver n’ira nulle part, ils seront là, tout comme les Clippers, les Lakers, » énumère Terry Porter. « OKC, on peut dire Dallas, on peut même dire Houston. La Nouvelle-Orléans pourrait monter d’un cran. Les Blazers vont devoir continuer à construire cet effectif et assembler les pièces de sorte de continuer à grandir. »