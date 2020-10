Nike : la Kybrid S2 mélange les coloris

On s’y perd. On savait déjà que la Kybrid S2 combinait des morceaux des Kyrie 4, 5 et 6. Voilà qu’elle se met à combiner les teintes de ces différentes paires.

Un peu de Bob L’éponge, des « Confetti », la « Galaxy », mais aussi des rappels des collaborations avec Concepts ou Taco. Forcément, le mélange est détonnant. Il y a des couleurs et des motifs dans tous les sens.

Seule la semelle reste étonnamment sobre.

Cette Kybrid S2 « What the » est attendue pour le 30 octobre. Elle sera disponible dans toutes les tailles pour les adultes et enfants.

via Nice Kicks

