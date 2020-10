Un ticket Van Gundy-Miller aux Rockets ?

Les Rockets font partie des quatre formations toujours à la recherche d’un entraîneur, et ils ne seraient plus que trois en lice : John Lucas, Stephen Silas et Jeff Van Gundy. Ce dernier, qui a déjà coaché la franchise, a rencontré les dirigeants et les propriétaires, et il pourrait débarquer à Houston avec Mike Miller comme assistant.

C’est ce que révèle le New York Post, qui rappelle que le coach intérimaire des Knicks a refusé de rester dans le staff de Tom Thibodeau, mais aussi qu’il était assistant de Van Gundy sur le banc de Team USA lors des phases éliminatoires. JVG avait d’ailleurs pris position pour qu’il reste entraineur des Knicks.

Comme le Houston Chronicle, le Post confirme que James Harden et Russell Westbrook auraient leur mot à dire sur le nom du remplaçant de Mike D’Antoni, et John Lucas, au club depuis plusieurs années, aurait leur préférence.