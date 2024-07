Décès de Joe Bryant, le père de Kobe Bryant

Père de Kobe Bryant et lui-même ancienne vedette de la NBA, Joe Bryant est décédé mardi à l’âge de 69 ans. C’est Fran Dunphy, le coach de l’université de LaSalle, qui l’a annoncé à The Inquirer. Surnommé « Jellybean », Joe Bryant a succombé à un AVC.

Joueur polyvalent au profil athlétique, doté d’un tir fiable à mi-distance, capable de jouer 3 et 4, Joe « Jellybean » Bryant avait connu une belle carrière de huit ans en tant que « role player » en NBA. Premier tour de Draft des Warriors en 1975, il avait été échangé aux Sixers, où il sera au premier rang pour suivre l’ascension de Julius Irving aux Sixers de 1976 à 1979 avec une finale NBA à la clé, perdue face aux Blazers du regretté Bill Walton.

Passé par Mulhouse au début des années 90 !

Ensuite, il avait rejoint les rangs des San Diego Clippers où il avait bénéficié de davantage de temps de jeu pendant trois saisons (jusqu’à 11.8 points de moyenne par match en 1981-1982). Son aventure en NBA se terminera l’année suivante aux Rockets, au terme de la pire saison de l’histoire de la franchise texane (14 victoires – 68 défaites).

À l’aube de ses 30 ans, il part pour l’Italie où Kobe va effectuer ses premiers dribbles, pour finalement prolonger le plaisir lors d’une dernière saison en France, à Mulhouse en 1991.

Le papa de Kobe Bryant avait ensuite coaché jusqu’en 2015 avec des expériences au Japon, en Thaïlande mais aussi en WNBA avec les Los Angeles Sparks pendant trois saisons.

Magic Johnson lui a rend hommage sur les réseaux sociaux : « Je suis effondré d’apprendre la perte de mon ami Joe « Jellybean » Bryant, le père de Kobe Bryant. Joe n’était pas seulement un joueur de basket talentueux, c’était aussi un grand entraîneur. Beaucoup de gens ne savent pas qu’il a entraîné les LA Sparks en 2005, 2006 et 2011 ! Joe était un être humain exceptionnel avec un sourire radieux qui avait le pouvoir d’illuminer n’importe quelle pièce, ainsi qu’un mari et un père formidables. Cookie et moi adressons nos prières à sa femme Pam, ses filles Sharia et Shaya, le reste de la famille Bryant, ses amis et tous ceux qui aimaient Joe. »

Crédit photo : DR