Comme l’an passé, Kelly Olynyk est sur un siège éjectable à Miami

À l’été 2019, Kelly Olynyk pensait faire ses valises pour Dallas. Le Heat cherchait ainsi à dégraisser pour permettre l’arrivée de Jimmy Butler et le nom de l’intérieur circulait dans les discussions avec les Mavericks. Mais alors que la franchise texane pensait le récupérer (avec Derrick Jones Jr), Miami avait plutôt dans l’idée de se débarrasser de Goran Dragic. De quoi aboutir à un drôle de quiproquo, les deux équipes annulant finalement tout échange.

Un peu plus tard, c’est finalement Hassan Whiteside qui est parti pour Portland, Kelly Olynyk restant en Floride…

« Cette nuit-là, je pensais rejoindre Dallas. Je pensais que c’était fini », confie-t-il au Sun Sentinel. « Pas fini, mais je pensais que c’était fait, que l’accord était conclu. Les gens m’appelaient, je pensais que c’était fait. Puis ça a déraillé et ça a été annulé. Je ne suis pas certain du pourquoi, mais je suis resté à Miami. »

À 29 ans, l’ancien Celtic se sait sur un siège éjectable. S’il n’active pas sa « player option » à 13.2 millions de dollars, il libèrera le Heat de son troisième plus gros salaire mais s’il l’active, il pourra être immédiatement échangé…

Étant donné sa faible utilisation, il sait qu’il sera, comme l’an passé, dans les discussions pour un transfert.

« Ça aurait été très différent, d’être de l’autre côté, dans une autre conférence, un autre système, dans un rôle différent », explique-t-il sur l’échange avorté avec Dallas. « Ça aurait peut-être été mieux, ou pire. On ne sait jamais. L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs, ou peut-être qu’il n’y a pas d’herbe du tout. Il n’y a pas moyen de savoir. Et c’est comme ça dans tous les aspects de la vie, pas seulement le basket ou le sport. »