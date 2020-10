Draft 2020 : Immanuel Quickley intéresse les Knicks et le Thunder

La cote de Kentucky n’a jamais été aussi élevée en matière de formation puisque des éléments comme Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, Tyler Herro ou encore Bam Adebayo ont explosé cette saison, et ce alors qu’aucun de ces quatre joueurs n’a été drafté dans le Top 5. Il y a donc de belles trouvailles à effectuer, et Forbes rapporte que trois équipes s’intéressent fortement à Immanuel Quickley, l’arrière des Wildcats.

Meilleur marqueur de son équipe avec 16.1 points par match, ce meneur/arrière international a véritablement explosé cette année, triplant sa moyenne de points (5.2 points de moyenne pour sa première saison), et il se serait entretenu plusieurs fois avec les Knicks, le Thunder et les Pistons, tandis que les Nets, les Celtics ou encore le Heat, et les Lakers ont aussi inscrit son nom sur leurs tablettes.

Clairement, Immanuel Quickley est un joueur de fin de premier tour, et plutôt même un second tour. Élu meilleur joueur de la SEC, c’est un très bon shooteur de loin et un très bon défenseur, avec ses longs bras. Le vrai souci, pour un meneur, c’est que son dribble est moyen, et qu’il a donc du mal à créer son propre tir. Il faut donc plutôt le voir comme un « combo guard », en bout de chaîne, capable de planter en sortie d’écran ou dans le corner.

En tout cas, comme n’importe quel joueur de Kentucky, il intéresse fortement les recruteurs NBA.