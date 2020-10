Luguentz Dort en quête de respect

Le rookie du Thunder a terminé sa première année par son meilleur match à titre personnel. Si son équipe s’est inclinée d’un cheveu dans le Game 7 face aux Rockets ce jour là (104-102), l’ex-pensionnaire d’Arizona State avait marqué les esprits en claquant 30 points.

Jusque là, l’arrière s’était montré précieux en défense face à un autre produit d’Arizona State, un certain James Harden qu’il a notamment réussi à contenir grâce à l’aide de Chris Paul, son ancien coéquipier aux Rockets et en équipe nationale.

« J’ai passé beaucoup de temps à me préparer pour défendre sur James Harden, a-t-il confié à NBA.com. Nous devions passer du temps dessus un peu plus tôt et le fait d’avoir Chris (Paul) dans mon équipe a aidé.. Cest un vrai leader. Il sait comment se déroulent les playoffs et comment s’y préparer. J’ai donc passé beaucoup de temps avec Chris, à regarder de la vidéo sur James, à étudier son jeu et j’ai senti que cela m’aidait vraiment. Le fait que nous soyons tous les deux allés à Arizona State fait que j’ai toujours regardé James. Donc pour les playoffs, j’étais juste prêt et je me sentais assez bon pour l’arrêter ».

L’avenir dira si le natif de Montréal endossera un rôle plus important la saison prochaine après cette première campagne de playoffs plus qu’encourageante. Luguentz Dort a en tout le cas le sentiment qu’il est sur la bonne voie dans l’optique de franchir un cap de gagner le respect de ses adversaires, comme Austin Rivers, qui a récemment loué son travail défensif sur la série.

« Ça m’enseigne que j’ai vraiment fait du bon travail lors de ces playoffs et que ça va m’aider pour l’avenir. L’un de mes principaux objectifs est de gagner le respect de la ligue et j’ai l’impression que je commence déjà à l’obtenir », a-t-il conclu.