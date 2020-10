Pourquoi les Clippers ont-ils misé sur Tyronn Lue ?

Après le départ de Doc Rivers, Tyronn Lue est le premier que la direction des Clippers a appelé, et celui à qui elle a finalement donné le poste de « head coach ». Mais entre les deux, l’ancien entraîneur des Cavaliers a quand même dû faire ses preuves sur différents sujets et tests concoctés par les décideurs californiens – le propriétaire Steve Ballmer, le président Lawrence Frank et le GM Michael Winger – dont c’était la première recherche du genre.

C’est The Athletic qui détaille leur processus de décision, avec cinq axes qui ont permis de réduire la liste de dix à trois candidats : une approche innovante et progressiste, une stratégie de haut niveau, la capacité à retrouver l’identité des saisons 2017-18 et 2018-19, le développement des jeunes joueurs, la mise en place d’une culture et d’un style enthousiasmant dont les fans seront fiers.

Sur chaque sujet, Tyronn Lue est arrivé premier ou deuxième. Y compris sur un test où il fallait, en fonction de l’effectif, du salary cap, du marché, de l’identité et de la vision, dire ce que le candidat allait faire s’il était choisi, et ce à quoi allaient ressembler les trois ou cinq prochaines années de la franchise.

Les épaules pour gérer les égos du vestiaire ?

Le changement passait-il par un homme qui aide depuis presque deux ans Doc Rivers, celui qui l’a lancé dans cette seconde carrière en 2011 ? La direction a estimé que oui, en mettant en avant sa connaissance de la situation.

Ses qualités d’adaptation, qui ont peut-être fait défaut à Doc Rivers, ont aussi joué, lui qui veut jouer plus vite avec plus de circulation de balle. De même que sa capacité à le faire comprendre à l’effectif d’ailleurs. Avec à l’esprit sa prise en main des Cavaliers en cours de saison 2015-2016 conclue par le titre, autour d’un effectif uni.

Car la question des égos joue évidemment beaucoup : le nouvel entraîneur doit faire gagner tout de suite le duo Kawhi Leonard – Paul George. Les deux hommes ont été consultés et ont validé le choix de Tyronn Lue. Mais il faudra lui obéir sur le terrain comme en dehors, être prêt à faire des sacrifices comme les autres, ce que Montrezl Harrell et Lou Williams ont reproché, toujours selon The Athletic, à Kawhi Leonard. Celui-ci aurait obtenu un traitement de faveur de Doc Rivers, entre matchs de repos et retards parce qu’il préférait habiter à San Diego.

Tyronn Lue en a vu d’autres : il a joué avec Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Tracy McGrady, Dwight Howard, Yao Ming ou encore Jason Kidd, et a entraîné LeBron James, Kyrie Irving ou Kevin Love. Les Clippers misent sur l’expérience personnelle de leur nouvel entraîneur pour faire prendre la mayonnaise autour de leur duo de superstars, qui peuvent tester le marché l’an prochain. Le pari est lancé.