Après sa retraite forcée, Chris Bosh a dû se trouver une autre passion : la musique

Le quotidien de basketteur professionnel que Chris Bosh vivait depuis 13 ans s’est brutalement arrêté le 2 février 2016, date de son dernier match en NBA. Ses soucis de santé, avec la présence d’un caillot sanguin dans le mollet gauche, l’ont contraint à arrêter sa carrière et donc à changer complètement de rythme de vie plus tôt que prévu.

Pour ne pas sombrer dans la dépression, l’ancien intérieur a eu la bonne idée de se trouver une nouvelle passion, un nouveau hobby auquel il pourrait désormais consacrer tout son temps.

Contrairement à certains de ses illustres aînés, Chris Bosh n’a pas opté pour le basket, que ce soit le coaching ou en intégrant la sphère médiatique. La vie de businessman ne semblait pas non plus le passionner. À l’arrivée, c’est la musique, et la perspective de devenir un producteur reconnu qui l’a emporté.

« Franchement, je cherchais autre chose que le basket, » a-t-il déclaré à Yahoo Finance. « Je n’y avais jamais vraiment pensé ni même donné de temps car j’étais tellement absorbé par mon métier, le basket. Trouver quelque chose d’autre, faire le grand saut et m’y consacrer à fond a été quelque chose de formidable ».

Un seul conseil : écouter son cœur

Il y a deux semaines, Chris Bosh a ainsi sorti son premier titre en tant que producteur intitulé « I Want it All », en collaboration avec le rappeur texan Deezie Brown.

Épanoui dans ce nouvel univers, son message adressé aux personnes dans son cas, celles qui doivent soudainement songer à se reconvertir se résume en trois mots : écoutez votre cœur !

« Je lis toujours des livres de développement personnel, » a-t-il ajouté. « Je suis un fervent lecteur de livres et j’ai lu tous ces livres. Et ils disent tous : « Suivez votre cœur ». Vous devez faire des choses que vous aimez faire. Il faut que ça vous parle. La seconde suivante, je discutais avec des musiciens et j’avais une guitare en main, à essayer de prendre des leçons… J’ai commencé à rencontrer des gens formidables, des producteurs, des compositeurs, des ingénieurs… Des gens formidables, formidables qui m’ont tout simplement accueilli ».