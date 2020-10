Kareem Abdul-Jabbar s’est empressé de féliciter les Lakers pour leur 17e titre, soit autant que les Celtics, soulignant au passage que l’association entre LeBron James et Anthony Davis lui rappelait son tandem avec Magic Johnson.

Interrogé sur ESPN, le sextuple champion NBA est notamment revenu sur la nouvelle dimension prise par LeBron James suite à ce quatrième sacre pour autant de titres de MVP des finales.

Un champion tout-terrain

Le maître ultime du bras roulé a aussi développé un autre parallèle avec LeBron James puisqu’il retiendra du « King » l’impact que ce dernier a laissé sur, mais aussi en dehors des terrains, Kareem Abdul-Jabbar ayant également été très actif sur les questions politiques et sociales.

« Les gens auront remarqué son talent et sa présence dans trois villes différentes, où il a ramené le titre à chaque fois. C’est assez impressionnant. Et même si on ne retient que ça de son héritage, ça reste extraordinaire. Mais il a aussi fait beaucoup plus que ça, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et c’est pour ça que j’ai énormément de respect pour lui. La façon dont il est impliqué sur le plan politique, social, sa façon d’envoyer tous ces enfants à l’école, c’est une personne incroyable. Los Angeles a de la chance de l’avoir ».

Kareem Abdul-Jabbar a ensuite botté en touche sur l’éternelle question du meilleur joueur de tous les temps, ce dernier ayant par ailleurs souligné que ce débat resterait sans fin ne serait-ce qu’à cause de l’évolution des règles.

« C’est très dur à déterminer, parce qu’on a eu des carrières différentes et notre façon de jouer était aussi différente. Les endroits où j’ai joué et la façon dont j’ai dominé sont différents de ceux de LeBron James, Michael Jordan, Wilt Chamberlain ou Elgin Baylor. Il y a tellement de grands joueurs qui ont joué à ce sport. Il faudrait analyser toutes les différentes ères et voir ces joueurs s’affronter alors qu’ils sont dans leur meilleure forme pour vraiment se faire une idée. Ce sont des discussions de comptoir, pas plus », a-t-il conclu.