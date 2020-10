Invité à raconter l’une des anecdotes les plus marquantes de son passage dans la « bulle » d’Orlando, Terrence Ross est revenu sur le shoot le plus « clutch » du premier tour des playoffs, lorsque Luka Doncic s’est joué de Reggie Jackson pour offrir la victoire aux Mavericks après prolongation, dans le Game 4 de la série face aux Clippers.

Ce jour là, le 23 août, « T-Ross » était de retour dans sa chambre d’hôtel après l’entraînement du Magic préparant son équipe à défier les Bucks pour la quatrième manche du premier tour des playoffs. Soudain, l’ailier entend des cris provenant de son hôtel, habituellement bien calme. Luka Doncic venait de frapper…

« J’avais manqué la meilleure partie du match, le step-back de Luka Doncic, » s’est-il remémoré. « Je me suis dit : que s’est-il passé ? Pourquoi tout le monde crie ? Quelqu’un a-t-il été blessé ? Alors je suis allé dans le couloir, tout le monde était déjà dans le couloir et parlait du tir de Luka. Tout le monde est un peu choqué par ce qui venait de se passer. Les gens couraient dans le couloir en disant qu’il allait être le prochain grand joueur de la ligue, etc… C’était un bon moment. Je n’avais pas réalisé combien de personnes dans l’hôtel regardaient les matchs pendant les playoffs. On pouvait presque entendre tout le monde crier sur le campus quand il a mis le tir. C’était dingue ».

Une action qu’on prend également toujours autant de plaisir à revoir.