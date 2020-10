Lloyd Pierce et les Hawks mobilisés à la State Farm Arena, transformée en bureau de vote géant

Lloyd Pierce et les Hawks ont été les premiers à imaginer transformer leur salle, la State Farm Arena, en bureau de vote géant pour l’élection présidentielle américaine. Et le coach est à pied d’œuvre.

L’entraîneur a ainsi passé toute la journée à guider les électeurs de Géorgie, qui se sont présentés en masse à la salle lundi, pour le premier jour du vote anticipé. Avec 300 machines à voter, la State Farm Arena est largement le plus grand bureau de vote de l’histoire de l’État, de quoi permettre d’éviter de perdre trop de temps.

« J’ai eu une mauvaise expérience avec les primaires (en juin) avec les longues files d’attente », assure Stephanie Asmar. « Je voulais éviter ça. Je n’ai jamais voté de façon anticipée mais j’ai trouvé que c’était bien de le faire. »

Même si un problème informatique a bloqué environ 60 machines pendant une heure, le reste de la journée a été plutôt fluide, les électeurs n’ayant finalement besoin que d’une demi-heure, en moyenne, pour voter.

« C’est probablement l’élection la plus importante de ma vie », explique Toni Moore, qui avait peur, comme beaucoup d’autres, que son vote par le service postal américain ne soit pas pris en compte. « Il y a beaucoup de choses en jeu, au milieu de cette épidémie. L’assurance-santé, l’économie, tant de choses doivent changer. Pouvoir simplement voter, c’est essentiel. Durant les primaires, beaucoup de gens en ont été empêchés. L’ouverture de la State Farm Arena, ça élimine ce problème et ça encourage les gens à le faire. »

Et puis, au-delà de la simple attente, au coeur de l’épidémie du Covid-19, pouvoir voter rapidement et dans un très grand espace est aussi rassurant pour beaucoup d’électeurs.« Je suis venu ici parce que j’ai fait mes recherches. Leurs cabines sont très espacées dans la salle. C’est plus sûr », explique ainsi Kim Franklin, âgé de 57 ans.