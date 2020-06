La salle des Hawks devient le plus grand bureau de vote de l’histoire de la Géorgie

C’est à l’initiative de leur P-dg, Steve Koonin, que les Hawks ont décidé de transformer leur State Farm Arena en un immense bureau de vote, avec l’accord des autorités du comté de Fulton. Cette décision va permettre de limiter aux maximum les longues files d’attente, et d’optimiser au mieux les mesures de distanciation sociale en cette période de crise du Covid-19.

Selon Yahoo! Sports, la State Farm Arena va devenir le plus grand bureau de vote de l’histoire de la Géorgie, et elle sera utilisée du 20 juillet au 11 août, puis en novembre pour l’élection présidentielle américaine. A l’intérieur, 25 postes d’assesseurs et 200 machines pour voter. Au total, les Hawks espèrent attirer des dizaines de milliers de votants.

Validée en « une nanoseconde » par le propriétaire et le coach Lloyd Pierce, cette initiative pourrait faire des petits puisque le coach des Hawks a décidé d’en parler à ses confrères pour qu’ils soumettent l’idée dans leurs franchises respectives. A l’instar de LeBron James, Chris Paul et d’autres joueurs, mais aussi coaches et dirigeants, les Hawks ont décidé de faire campagne pour inciter les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales et voter.