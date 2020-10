Jeff Van Gundy va rencontrer les Rockets

Maintenant que la saison NBA est terminée, des assistants du Heat et des Lakers vont passer des entretiens pour les postes vacants, mais cela pourrait aussi concerner des consultants TV puisque Mark Jackson et Jeff Van Gundy étaient au micro. Justement, le New York Times annonce que l’ancien coach des Knicks va passer un entretien avec les dirigeants de Houston.

La franchise, qui n’a pas su retenir Mike D’Antoni, a déjà rencontré Kenny Atkinson et Tyronn Lue, et elle pourrait donc se tourner à nouveau vers l’aîné des Van Gundy. Entraîneur de l’équipe entre 2003 et 2007, le consultant actuel d’ABC/ESPN avait déjà postulé en 2016 pour prendre la succession de J.B. Bickerstaff, mais Daryl Morey lui avait alors préféré Mike D’Antoni.

Depuis, il avait tenté sa chance, en vain, aux Knicks, et on l’avait finalement retrouvé sur un banc en 2018 pour aider Team USA à se qualifier pour la Coupe du monde avec des joueurs de G-League. À l’époque, il avait expliqué que le coaching lui manquait, et selon ESPN, il serait plus déterminé que jamais à coacher à nouveau.

Après JVG, les Rockets ont prévu de s’entretenir avec John Lucas, membre du staff de Mike D’Antoni comme chargé du développement des joueurs.