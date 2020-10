Pas de parade à Los Angeles

Les Lakers ont annoncé qu’ils n’organiseront pas de parade à leur retour à Los Angeles. Aucune célébration publique n’est prévue en raison de la pandémie de Covid-19 et des règles de distanciation physique.

« On est impatient de fêter notre titre NBA avec nos fans, mais après avoir consulté les autorités de la mairie et du Comté, nous sommes tous tombés d’accord sur le fait qu’une parade publique et joyeuse aura lieu dès qu’il sera possible sanitairement de la faire. En attendant, merci encore à la Lakers Nation pour votre soutien. »

Dimanche soir, au moment de la victoire face au Heat, environ un millier de personnes était descendu dans la rue pour fêter ce titre, certains se rendant aux abords du Staples Center. Une courte célébration marquée par des violences, et la police a annoncé l’arrestation de 76 personnes.