Les larmes de Dwight Howard : « Il y a quelques années, les gens riaient… »

Arrivé par la petite porte aux Lakers, suite à la blessure de DeMarcus Cousins, puis frappé par un drame personnel, Dwight Howard a vécu une saison inoubliable dans tous les sens du terme, et elle s’est conclue de la plus belle des manières avec un premier titre NBA. Huit ans après son passage raté aux Lakers, aux côtés de Kobe Bryant et Steve Nash, il tient sa revanche. Et c’est avec les Lakers, l’équipe qui l’avait privé du titre en 2010.

« Le simplement fait d’entendre le mot « champion » est incroyable » a réagi le pivot, très ému. « On le sent dans son coeur, on se le dit à soi-même. Mais de le voir se matérialiser en vrai, c’est incroyable. Rien que le fait d’entendre ce mot, ça compte énormément. »

Être un champion dans la vie

Avec 5.8 points et 4.6 rebonds de moyenne, Dwight Howard aura tenu son rôle dans ces playoffs, reléguant Javale McGee au bout du banc. Il a même débuté certains matches, preuve que Frank Vogel comptait sur ses qualités athlétiques et défensives. Une vraie revanche pour lui alors qu’il avait été snobé pendant la dernière free agency.

« Ce n’est pas juste une question de trophée, c’est un état d’esprit » poursuit Dwight Howard, huit fois All-Star et triple meilleur défenseur de l’année. « Il y a quelques années, quand je disais que j’étais un champion, les gens riaient… Il ne s’agissait pas d’être champion NBA, mais champion dans la vie. Dans la vie, il y a tellement de moments où l’on échoue, et on échoue encore, et au lieu de rester au sol et de se replier sur soi-même, un champion se relève. Je suis simplement heureux de célébrer ce moment avec les Lakers, la Laker Nation et mes coéquipiers. C’était un parcours incroyable. »

Plus tard, en larmes, il postera cette vidéo sur les réseaux sociaux, rappelant à tous ses fans qu’il faut toujours croire en soi, ne jamais baisser les bras, et ne jamais abandonner ses rêves.