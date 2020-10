Alex Caruso à la place de Dwight Howard dans le cinq des Lakers ?

S’il a été très utile en finale de conférence face à Nikola Jokic, Dwight Howard est par contre à la peine depuis le début des Finals. Ciblé par Miami, il a finalement été peu utilisé, et il devrait même sortir du cinq majeur.

Selon Shams Charania, Frank Vogel prévoit ainsi de titulariser Alex Caruso à sa place pour le Game 6.

L’idée, c’est donc de jouer avec un groupe plus petit, qui écartera davantage le jeu en attaque et sera capable de mieux suivre les mouvements des extérieurs de Miami dès le début de la rencontre en défense, alors qu’Anthony Davis sera donc définitivement décalé comme pivot, là où il est statistiquement le plus efficace. Ce changement pourrait aussi permettre à LeBron James de s’occuper plus longtemps de Jimmy Butler sur le plan défensif.