L’ascétisme de Jimmy Butler a payé

La coupure de la saison suite à l’épidémie du Covid-19 a changé beaucoup de dynamiques en NBA. Comme l’explique Nick Nurse, « les Clippers, les Raptors et les Bucks ont été les équipes les plus affectées » alors que Miami, en difficulté en février/mars (9 victoires pour 9 défaites, face aux Clippers, Kings, Blazers, Jazz, Hawks, Cavaliers, Wolves, Pelicans et Hornets), a pleinement profité de cet arrêt pour remettre les compteurs à zéro.

Considérée comme le « grand égalisateur », la « bulle » a ainsi vu des Clippers visiblement hors de forme, alors que le Heat était par contre rechargé. Il faut dire que Jimmy Butler s’est astreint à un régime ascétique.

L’arrière/ailier du Heat a ainsi passé les quatre mois d’arrêt à San Diego, avec son entraîneur personnel, James Scott, son cousin, Marqueese Grayson, et un basketteur de l’université de Michigan avec qui il s’est lié d’amitié, Mike Smith. Et l’heure n’était pas vraiment au repos pour les quatre hommes.

« Tout le monde me demandait ce qui avait changé dans notre vie depuis le confinement et les mesures de distanciation sociale », explique James Scott à ESPN. « Mais pour nous, c’était globalement la même chose. Jimmy est déjà dans une bulle. Il est là pour bosser, et il n’y a pas beaucoup de distractions autour de lui. On fait un entraînement à 04h00 du matin. Si vous êtes chez lui, et qu’il se réveille un peu après 03h00 pour s’entraîner, il faut s’entraîner. Personne n’a de passe-droit. Il va vous réveiller et vous faire bosser. »

« On ne sort pas. On est là pour progresser. On s’amusera plus tard. À la retraite, quand tout sera fini, il pourra faire tout ça. Mais maintenant, c’est l’heure de bosser »

Pour Mike Smith, ce rythme de vie n’a pas été simple à assimiler.

« J’adore jouer aux jeux vidéo. Donc le premier été que j’ai passé avec lui, il m’a dit : ‘Mike, ça va vite être 03h00’ et j’ai répondu que ça irait. Je lui ai ri au nez en lui disant que ça ne serait pas un problème pour moi. Mais ensuite, j’ai joué aux jeux vidéos avec des amis jusqu’à minuit, et il est venu me réveiller vers 03h00 du matin. Je me suis levé et j’ai très vite compris qu’il allait falloir que j’aille dormir beaucoup plus tôt. »

Mais quel est l’intérêt pour Jimmy Butler d’adopter ce rythme pour s’entraîner à 04h00 du matin, comme le faisait Kobe Bryant ? Pour James Scott, c’est un moyen de gagner en dureté et en discipline, s’imposer de telles contraintes permettant aussi de développer un avantage mental, en étant sûr de bosser plus dur que les autres.

« On ne sort pas. On est là pour progresser », continue Mike Smith. « C’est ce qu’il répète toujours. On s’amusera plus tard. À la retraite, quand tout sera fini, il pourra faire tout ça. Mais maintenant, c’est l’heure de bosser. »

Une vie d’ascète, entre sprints en côtes ou dans le sable, musculation, exercices avec de lourdes cordes, volleyball, football mais aussi « Monster Ball », une discipline qui porte bien son nom…

« C’est un « médecine ball » de 4,5 kilos, et on se le lance au-dessus du filet sur un terrain de volley », explique James Scott. « Mais ce ne sont pas des rencontres où on se jette juste un ballon pour s’entraîner. Non, il faut tout donner. Et peu importe qui est là, on est là pour le détruire. » Selon son coach personnel, Jimmy Butler est d’ailleurs imbattable au « Monster Ball », même lorsqu’il joue seul contre deux adversaires. « Je n’aime pas trop gonfler l’ego de Jimmy, peu importe ce qu’il fait. Mais quand on parle de compétitivité, c’est là que ça se voit. »