Nick Nurse revient sur la faillite de Pascal Siakam et Marc Gasol

Dimanche, cela fera un mois que les Raptors ont quitté la « bulle » et perdu leur titre de champion NBA. Battus 4-3 par les Celtics, les coéquipiers de Kyle Lowry ont retrouvé leurs proches, certains sont partis en vacances, et pour Nick Nurse, l’heure est au bilan après deux premières saisons inoubliables.

Élu Coach Of The Year, champion NBA et déjà prolongé, l’ancien assistant de Dwane Casey partage ses impressions sur cette deuxième partie de saison.

« On peut dire que Miami et nous avons inversé les rôles. Avant la pandémie, on déroulait et on bottait des fesses. Alors que Miami était en difficulté et on avait l’impression qu’ils étaient prêts à plonger » se souvient-il pour ESPN. « Et puis, tout s’est arrêté, et il a été possible de tout reprendre de zéro. Trois des quatre meilleures équipes ont sauté, et je dirais que les Clippers, les Raptors et les Bucks ont été les équipes les plus affectées par la coupure. Prenez nos joueurs, on n’a sans doute jamais réussi à retrouver un niveau normal, ou un niveau moyen, comme Marc Gasol et Pascal Siakam. »

Les deux intérieurs ont déçu dans la « bulle » et surtout en playoffs, et Nick Nurse a une explication. Pour le cadet des Gasol, c’était surtout mental avec la tête en Espagne où sa famille s’était réfugiée pendant la crise liée au Covid-19. « C’était dur pour lui. Il se comporte beaucoup mieux lorsque sa famille est à ses côtés, lorsqu’il sait qu’ils vont bien. Il n’avait pas ce confort, et ils étaient très loin de lui. »

PourPascal Siakam, c’est simplement physique. « Il n’était pas bien, et je pense qu’il a simplement perdu son élan. Il ne semblait pas aussi athlétique, costaud ou rapide… Il était au top de sa condition en mars, mais l’absence de jeu pendant trois ou quatre mois lui a fait mal. Il n’a jamais réussi à retrouver sa condition. Pour lui, la coupure a fait la différence. Mais, on le voit, ça n’a pas arrêté les Lakers et le Heat, et c’est pour ça qu’ils sont encore là. »