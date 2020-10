Les coulisses de la « fuite » de Dirk Nowitzki dans le vestiaire après le titre de 2011

Que ce soit dimanche ou mardi, que ce soit les Lakers ou le Heat, tout le monde scrutera avec attention les moments de célébrations qui suivront le buzzer final de la saison et la délivrance pour ceux qui remporteront le titre de champions NBA 2019-2020.

Michael Jordan qui s’accroche au ballon par terre, Kobe Bryant debout sur la table de marque, Kevin Garnett et son « anything is possible », LeBron James et Kevin Love qui s’étreignent : ces instants de purs bonheur sont ancrés dans la légende du basket. Ce moment, Dirk Nowitzki voulait le vivre seul en 2011.

Les fans des Mavs en ont été privés mais n’en voudront jamais à leur meilleur joueur. Et ils sauront apprécier ses mots, ceux du vice-président des opérations basket, Tim Frank, et ceux de son homologue du département communication, Scott Tomlin, à qui le Dallas Morning News a demandé de raconter ce moment de l’intérieur… du vestiaire où le numéro 41 s’était réfugié.

« D’un coup, dans cette marée humaine, il y a Dirk qui saute par-dessus la table de marque et passe devant moi »

C’est cette image qui restera dans les mémoires, celle de Dirk Nowitzki s’envolant vers les coulisses de l’American Airlines Arena à quelques secondes de la fin de ce Game 6 gagné 105-95, synonyme de premier titre de l’histoire des Mavericks. Submergé par l’émotion, il veut vivre ce moment seul plutôt que de perdre ses moyens sur le parquet, se souvenant de la sensation qu’il avait eu lors de la qualification de l’Allemagne aux J.O. de 2008.

« J’ai senti un peu la même chose, raconte le grand blond. J’étais genre ‘Je ne veux pas être là à embrasser tout le monde sans pouvoir me tenir’. Donc j’ai décidé de courir et de prendre quelques minutes pour moi. J’avais le sentiment que j’allais craquer. »

Sauf que sur le moment personne ne comprend ce choix, à commencer par Tim Frank. « Si vous regardez la vidéo, je suis derrière une marée humaine, j’attends la fin du match pour en sortir, décrit-il. Et d’un coup, dans cette marée humaine, il y a Dirk qui saute par-dessus la table de marque et passe devant moi. Si vous voyez mon visage sur la vidéo, je suis dérouté. »

« Je retourne dans les coulisses et il est là allongé dans la zone des douches sur une espèce de banc, avec une serviette sur la tête, poursuit-il. Il y avait beaucoup d’émotion, ce n’était pas genre ‘Je ne veux pas vivre ça là-bas’. »

« Ils sont sur le point d’annoncer le MVP, et je me souviens dire ‘Je n’en veux pas, donnez-le à quelqu’un d’autre !’ »

Sauf qu’on l’attend pour soulever le Larry O’Brien Trophy et le Bill Russell Trophy de MVP des Finals. « Scooter (surnom de Tomlin) et Tim me disaient ‘ Tu dois sortir de là, ils sont sur le point d’annoncer le MVP, et je me souviens dire ‘Je n’en veux pas, donnez-le à quelqu’un d’autre ! J’ai besoin d’être seul ici’, rapporte l’Allemand. Ils ont dû dire ‘Ok, on te laisse quelques minutes’, mais je me souviens de Scooter qui me dit ‘ Crois-moi, la photo où tu soulèves le trophée, c’est la photo que tu veux avoir pour le reste de ta vie, tu ne veux pas rater ça’. »

« Ils essayaient de me raisonner mais j’étais dans cet état émotionnel, j’avais juste besoin de quelques minutes pour reprendre mes esprits. Tout ce qui se passe dans ta tête, les gens qui t’ont soutenu pendant tout ce temps, le travail que tu as fourni… »

« Il m’a dit qu’il avait besoin de 30 minutes, je lui ai dit qu’il n’aurait pas 30 secondes », se souvient Tomlin. La pâleur de son visage témoigne de la vitesse de cet ascenseur émotionnel dont on peut vivre l’ultime montée, avec lui, grâce à ces superbes images des Mavs dévoilées l’année dernière.

Le retour des vestiaires, l’air hagard, les embrassades, le sourire de plus en plus éclatant, le bonheur de soulever le trophée : cinq minutes de magie.