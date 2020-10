Gestion physique de Joel Embiid : Doc Rivers veut trouver le juste milieu

Comment Doc Rivers peut-il tirer le maximum de Ben Simmons et Joel Embiid ? Le sujet n’a pas fini d’alimenter les débats jusqu’au début de la saison prochaine. Au-delà des aspects sportifs, tactiques mais également de l’entente entre les deux joueurs, le nouveau stratège des Sixers va devoir évaluer la gestion des deux coéquipiers au niveau de la condition physique, afin qu’ils puissent évoluer à leur meilleur niveau.

Doc Rivers a peut-être tiré les leçons de la différence entre le « load management » des Raptors avec Kawhi Leonard et celui des Clippers. Mais ce qui devrait pousser Doc Rivers a prendre davantage soin de Joel Embiid tient simplement dans la démarche du nouveau coach de Philly, à la carcasse marquée par son passé de basketteur…

« Vous m’avez vu marcher ?, » a-t-il ainsi demandé à son auditoire. « Je marche comme ça parce qu’il n’y avait pas de « load management » à mon époque. J’espère donc que ce sera mieux pour tous ces gars à l’avenir parce que je pense qu’à long terme, ça les maintiendra en bonne santé et frais plus longtemps, surtout si tu vas loin en playoffs, ce que j’espère que nous ferons ».

« Chaque équipe doit s’en occuper, et nous allons devoir le faire ici. Nous allons trouver une solution. Il faut écouter, écouter vraiment, être à l’écoute de votre staff, de vos joueurs, et trouver une solution »

Souvent dominant lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens, mais également souvent ralenti par les problèmes physiques, Joel Embiid est un cas délicat à gérer, entre gestion physique et recherche de rythme.

Pour Doc Rivers, il n’y a de toute façon pas de recette miracle. Surtout, la gestion physique doit être gérée au cas par cas, car elle peut aussi avoir un impact sur l’aspect mental. Éloignez Joel Embiid trop longtemps des terrains, c’est prendre le risque de le frustrer et de le faire plonger dans la sinistrose. Comme cette année…

« C’est vraiment basé en fonction de l’individu, pas de l’équipe, » a ainsi ajouté l’entraîneur. « Chaque individu a une limite, n’est-ce pas ? Nous allons trouver une solution. Ben Simmons, lorsqu’il est en bonne santé, semble jouer plus de matchs en ce moment. Joel semble se relever progressivement, ce qui est une bonne chose. Il n’y a pas que ça. C’est aussi une question de minutes, la façon et le temps d’entraînement… Ça englobe beaucoup de choses. Chaque équipe doit s’en occuper, et nous allons devoir le faire ici. Nous allons trouver une solution. Il faut écouter, écouter vraiment, être à l’écoute de votre staff, de vos joueurs, et trouver une solution ».