CJ McCollum ne voit pas la saison prochaine débuter avant février ou mars

Alors que la NBA a annoncé qu’elle envisageait de débuter la saison prochaine aux alentours de la fin décembre ou début janvier, CJ McCollum évoque quant à lui un scénario moins optimiste, ne voyant pas l’exercice reprendre avant février ou mars, en espérant que les fans seront à nouveau autorisés à assister aux matchs à cette date.

« Si je devais faire un pronostic, je dirais que la saison prochaine commencera en février ou mars, » a-t-il déclaré dans le podcast « Talkin Blazers ». « Je pense que nous voulons tous que les fans puissent venir et être en sécurité. Donc, mon régime d’entraînement est modifié pour une reprise en février. Si nous reprenons en janvier, je serai prêt, mais je pense à février-mars ».

Même s’il a fallu encaisser la suspension de la fin de saison régulière, une reprise dans la « bulle » avec des conditions très strictes, CJ McCollum ne voit pas cette nouvelle épreuve comme une perte de temps, au contraire.

« J’ai vraiment hâte d’y être. Ce sera probablement la plus longue intersaison que j’aurai dans ma carrière où je pourrai vraiment me concentrer sur beaucoup de choses différentes, le repos avant tout, » a-t-il ajouté. « Je dois analyser comment je peux en quelque sorte maximiser les capacités de mon corps et en tirer le meilleur parti, m’entraîner spécifiquement sur ce que je veux accomplir pour la saison prochaine ».

Pour l’heure, l’arrière continue de se remettre d’une fracture d’une vertèbre contractée dans la « bulle » et ne pourra pas reprendre l’entraînement avant le mois prochain. « Ça progresse bien. J’ai mis au point un petit plan de rééducation pour m’assurer que tout est en place », a-t-il glissé.