Les Suns intéressés par Fred VanVleet et/ou Jerami Grant ?

Après leur beau parcours dans la « bulle » (huit victoires en huit matchs) qui ne leur a néanmoins pas permis de se qualifier pour les playoffs, les Suns peuvent nourrir de vraies ambitions pour la saison prochaine.

Mais que vont-ils faire cet été afin de renforcer le groupe ? L’Arizona Republic fait le point en rappelant que Phoenix est notamment intéressé par Fred VanVleet et Jerami Grant. Même si, avec le flou entourant le futur « salary cap » et les besoins de l’équipe, il n’est pas certain que l’équipe dispose d’une grosse marge de manœuvre.

Un meneur/arrière est-il réellement une priorité ?

Comme le rappelait récemment Aron Baynes, impossible d’envisager quoi que ce soit sans les chiffres précis…

Sur le plan du jeu, l’intérêt pour Jerami Grant est logique, le joueur des Nuggets pouvant apporter de la défense et de la verticalité sur les postes 3/4. Mais l’ailier s’apprête à faire une croix sur sa « player option » à 9 millions de dollars, sa cote pouvant lui permettre d’espérer bien plus, jusqu’à 16 millions de dollars annuels.

Le profil de Fred VanVleet est forcément intéressant, mais sans doute moins prioritaire à Phoenix. Le « combo guard » des Raptors pourrait ainsi obtenir un contrat allant jusqu’à 20 millions de dollars par an et on voit mal les Suns faire monter les enchères alors qu’il y a déjà Devin Booker et Ricky Rubio sur les lignes arrières. Le premier touchera ainsi près de 30 millions de dollars l’an prochain et il est lié au club jusqu’en 2024. Le second a encore deux ans de contrat, à 17 millions de dollars la saison prochaine.

Un trio de meneurs/arrières à 67 millions de dollars annuels en cumulé, c’est trop dans les circonstances actuelles.

Déjà pas mal de free agents à gérer

Surtout que si Phoenix pourrait disposer d’environ 20 millions de dollars à dépenser (mais ça pourrait être moins en fonction de la contraction du « salary cap »), le club a également quelques free agents dans ses rangs.

Outre les contrats non garantis de Cameron Payne (1.98 million) et Elie Okobo (1.67 million), le club devra aussi choisir, ou pas, d’activer la « team option » à 5 millions de dollars de Frank Kaminsky. Quant à Dario Saric et Aron Baynes, free agents non protégés, si Phoenix veut les garder, c’est une grosse part de l’enveloppe qui s’envolera.

Dans ces conditions, pas sûr donc que les Suns soient vraiment actifs sur le marché des free agents, en tout cas pas sur ceux qui peuvent réclamer plus de 10 millions de dollars par an.