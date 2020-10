La question de la présence des fans dans les salles la saison prochaine au cœur des débats

« Je sais qu’Adam Silver espère que nous aurons des fans. Mais pour l’instant, je pense qu’il est trop tôt pour le dire ». Alors que la saison NBA touche à sa fin et que la « bulle » est saluée comme une franche réussite dans des circonstances très compliquées, les propos de Tarek O. Souryal, ancien médecin des Mavs et ex-président de l’association des médecins de la ligue, reflètent bien le flou qui règne autour de la saison à venir.

D’un côté, la ligue dit étudier tous les scénarios et se pencher sur les protocoles mis en place par les autres ligues sportives, avec les exemples à suivre et à ne pas suivre, avec pour impératif d’essayer de faire revenir les fans dans les salles. Sur ce point, les avis restent encore très partagés, tout comme sur l’éventuelle jauge maximale de remplissage, un point qui concerne presque autant l’aspect sanitaire qu’économique, la NBA ayant dépensé environ 150 millions de dollars en mettant en place sa « bulle » pour terminer la saison 2019-2020… afin de récupérer les 900 millions de dollars du contrat TV.

Ne pas provoquer de « supercontamination »

Pour certains experts comme David Swedler, épidémiologiste et statisticien à l’Institut de recherche et d’évaluation du Pacifique, la tenue de matchs dans les salles de la NBA est envisageable, mais permettre aux fans d’assister aux rencontres serait « ridicule » en l’état actuel.

« Je pense vraiment qu’il est inadmissible de donner aux fans l’occasion de tomber malade lors d’un événement extrêmement contaminateur en les rassemblant en un seul endroit, en particulier en NBA qui n’organise que des matchs en salle ».

Le docteur Armand Dorian, médecin en chef à l’hôpital Verdugo Hills (Californie du Sud) a pour sa part estimé que l’introduction de fans des janvier était « un peu prématuré ». « On a eu une première victoire en NBA, qui a créé une bulle et a pu avoir une fin de saison. L’étape suivante doit être très petite et scientifiquement mesurée, et non pas un grand saut », a-t-il ajouté.

Des salles remplies à hauteur de 20% de leurs capacités ?

L’enjeu pour la NBA résidera dans la capacité d’occupation qu’elle autorisera dans ses salles, et les conditions dans lesquelles les fans seront encadrés pour assister aux matchs. En ce sens, la NBA a très vite travaillé avec les instituts chargés de trouver un moyen de tester et de dépister plus rapidement.

Pour William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l’université Vanderbilt, la NBA prendrait un risque « de niveau acceptable » si elle s’en tenait à des salles remplies à hauteur de 20%, soit entre 3 500 et 5 000 fans.

« La NBA et les gouvernements locaux devront réglementer et contrôler l’ensemble de l’expérience des fans, depuis le moment où ils se garent jusqu’à celui où ils s’assoient, » a-t-il déclaré. « Ils devront décider d’éliminer tout effet de queue et de ne laisser passer que les personnes qui passent des évaluations de température et portent des masques. Ils auront pour instruction de se rendre directement à leur siège et de se disperser au maximum ».

L’accès aux toilettes et aux services de restauration pourrait être restreint pour éviter toute file d’attente, a ajouté William Schaffner. « L’expérience dans son ensemble va changer de bien des façons. Vous serez vraiment là pour voir le match, et vous ne ferez pas grand-chose d’autre ».

Presque comme dans la « bulle »

Même si le but est d’éviter de contraindre les joueurs à intégrer à nouveau une « bulle », les privant ainsi de leurs familles pendant de longues semaines, on retrouvera une grande partie du protocole, pas toujours des plus agréables, qu’il faudra appliquer à tous les joueurs, staffs et ensemble du personnel. Avec des tests quotidiens, le port du masque en public et une interaction sociale limitée, notamment pour les équipes qui pourraient être contraintes de limiter leurs déplacements en dehors des trajets entre l’hôtel et la salle lors de matchs à l’extérieur.

Les experts en charge d’imaginer la meilleure saison 2020-2021 possible d’un point de vue sanitaire ont également suggéré que les pilotes, chauffeurs de bus, employés d’hôtel mais aussi les proches de chaque famille soient soumis aux mêmes protocoles avec des tests quotidiens.

« Le risque de voir quelqu’un faire une erreur est très faible, à moins que vous n’adoptiez un comportement dangereux, » a poursuivi Armand Dorian. « S’ils sortent en boîte, c’est une autre histoire. Mais si vous êtes avec votre famille et que votre famille fait des tests quotidiens, les chances d’introduire le virus sont très faibles ».

Une fois la bonne formule trouvée, restera encore à négocier avec le syndicat des joueurs pour que celui-ci donne son feu vert. Autant dire que les deux mois à venir ne seront pas de trop afin de prendre la meilleure décision.