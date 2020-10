Sacramento : Alvin Gentry, nouveau bras droit de Luke Walton

Coupé par les Pelicans, Alvin Gentry ne retrouvera pas Doc Rivers aux Sixers puisque ESPN annonce qu’il a opté pour le poste de premier assistant des Kings où il remplacera Igor Kokoskov, parti au Fenerbahce.

Il va donc retrouver Luke Walton qu’il a bien connu aux Warriors lorsque les deux étaient assistants de Steve Kerr. C’était en 2015, l’année du premier titre de Stephen Curry et compagnie, et sans doute que l’ancien coach des Lakers avait besoin d’un homme d’expérience et de confiance pour franchir un cap.

Pour Alvin Gentry, âgé de 65 ans, c’est désormais une habitude de passer d’un poste de coach à celui d’assistant.

Bras droit de Rivers aux Clippers, il était aussi le premier assistant de Steve Kerr aux Warriors ou encore de Mike D’Antoni aux Suns il y a 15 ans. Sa venue est l’assurance de jeu rapide, voire très rapide, et avec De’Aaron Fox dans ses rangs, Sacramento possède le meneur idéal pour cavaler.