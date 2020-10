Goran Dragic, blessé et frustré

Reverra-t-on Goran Dragic dans cette finale NBA ? L’intéressé ne semble pas avoir la réponse mais à l’entendre, la réponse penche plutôt vers le non. Absent depuis la première manche en raison d’une déchirure au niveau du fascia plantaire, le Slovène dit faire le maximum pour retrouver la santé.

« La seule chose que je puisse faire pour l’instant, c’est de suivre mes traitements au mieux, » note le gaucher. « En gros, je fais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de revenir sur le terrain. »

Il ajoute toutefois : « Je dois faire avec de grosses douleurs, c’est ma principale préoccupation. Je ne veux pas être un poids sur le terrain pour mon équipe. […] Je dois admettre que c’est mieux que ça a été. La blessure est arrivée il y a quatre jours. On verra comment ça va réagir dans un futur proche. »

Difficile dans ces conditions d’imaginer un retour dans les prochains jours. Et c’est tout aussi difficile pour lui de ne pas être au combat avec ses coéquipiers, d’autant qu’il s’agit de sa première apparition à ce niveau de compétition.

« Je veux y être avec mon équipe, ce n’est pas un secret. J’ai travaillé pour ça toute ma carrière, durant 12 ans dans la ligue. Concernant les blessures, ce n’est pas nouveau. J’ai déjà participé aux deux dernières séries face à Milwaukee et Boston (en étant diminué). Bien sûr, ce n’était pas aussi sévère mais nous n’avons pas beaucoup de repos entre les deux. Alors j’ai fait tout mon possible pour me soigner et malheureusement, c’est arrivé. »

Depuis, la frustration est prégnante chez lui.

« Ce n’est pas le plus facile en ce moment pour moi d’être sur la touche à voir mon équipe se battre et bien jouer. La plupart du temps, je m’interroge, je demande à Celui au-dessus de nous pourquoi ça doit se produire maintenant. C’est dur. On essaie de voir les choses sous cet angle : chaque chose a une finalité donc on verra. »