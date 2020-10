Doc Rivers dévoile ses plans pour Joel Embiid et Ben Simmons

Assis au milieu de la salle d’entraînement des Sixers, Doc Rivers a répondu en visioconférence à la presse américaine. C’était sa première prise de parole comme coach de Philadelphie, et il a prévenu que l’effectif tel qu’il est lui plaisait beaucoup. Pas question donc de briser le tandem Ben Simmons – Joel Embiid.

« Ils ont gagné 65% des matches qu’ils ont disputés ensemble, non ? » demande-t-il. « J’aime les éléments qui sont ici. Je me fous de savoir comment on marque des points. Mes équipes ont toujours été très bonnes en attaque, dans le Top 5 de la NBA, et on marquera des points, et de beaucoup de manières différentes. On a Ben qui peut marquer. On a Joel. On a Tobias. On a Shake. On a Josh. Cette équipe est chargée en talent, et il suffit juste de trouver comment ça peut fonctionner au mieux. »

Certains auront remarqué qu’il ne cite pas Al Horford, qu’on annonce sur le départ. Doc Rivers n’a évidemment pas évoqué l’avenir de l’intérieur All-Star. Il a simplement expliqué qu’il avait plusieurs cinq de départ en tête, et qu’il ne sait pas si Al Horford débutera aux côtés de Joel Embiid.

« Je ne sais pas encore… Vous savez, à un moment, ils joueront ensemble. Mais je ne peux pas vous dire quel sera mon cinq de départ au premier jour. J’ai juste besoin de davantage de temps pour ça. »

« Je suis davantage préoccupé par les points de l’équipe, que par les points de chaque joueur »

Une chose est sûre, il veut s’appuyer pleinement sur Joel Embiid et Ben Simmons, un des meilleurs duos de la NBA. Un duo jeune surtout.

« Je suis excité à l’idée de coacher Joel, et il sera un intérieur dominateur pour moi » prévient-il. « Joel possède un talent incroyable. J’ai coaché Kevin Garnett, et des intérieurs différents comme DeAndre Jordan et Kendrick Perkins, et avec cette génération, le niveau a encore davantage évolué puisqu’ils peuvent shooter à 3-points et même diriger les attaques. Je pense que Joel peut faire tout ça. Je l’ai regardé en vidéo ces derniers jours, et je peux vous dire que c’est motivant. »

Quant à Ben Simmons, il ne veut pas entendre parler de son shoot…

« Je ne suis pas aussi préoccupé que les autres… Vraiment pas. Ce qui me préoccupe, c’est de trouver le meilleur moyen de gagner. Je suis davantage préoccupé par les points de l’équipe, plutôt que par les points de chaque joueur. Les individus peuvent créer des points, et Ben a prouvé qu’il en était capable, pour lui ou l’équipe. Mais ce que je sais de Ben, c’est qu’il est All-Star et un membre des All-Defensive Teams. Il est jeune, et je suis certain qu’on va travailler des choses qui lui permettront de s’améliorer en attaque. Je ne peux pas vous dire comment je vais m’y prendre, mais j’ai confiance dans le fait qu’on va faire gagner l’équipe, et que c’est un winner. »