NCAA : Ryan Mutombo suit les traces de son père à Georgetown

Courtisé par Tennessee, Stanford et Georgia, Ryan Mutombo (2m11) a finalement décidé de suivre les traces de son père. Le pivot, qui tournait à 24 points, 12 rebonds et 4 contres de moyenne la saison dernière, avec son lycée Lovett, en Géorgie, a ainsi décidé de rejoindre la même fac que son paternel, Georgetown, à la rentrée 2021.

Le fils de l’ancien pivot des Nuggets, des Hawks et des Sixers, huit fois All-Star, doit ainsi encore passer un an au lycée avant d’intégrer l’équipe de Patrick Ewing, qui recrute activement pour la saison 2021-2022.

Ryan Mutombo, un prospect « quatre étoiles » classé 94e par ESPN dans la cuvée 2021 (et 15e pivot) est ainsi la quatrième recrue de la légende des Knicks, après les arrières Tyler Beard et Jordan Riley et l’ailier Jalin Billingsley. Mais ça pourrait ne pas s’arrêter là car l’arrière Aminu Mohammed et le pivot Efton Reid ont de bonnes chances de rejoindre les Hoyas en 2021. Ces derniers sont respectivement 11e et 18e du classement d’ESPN sur cette cuvée.

De quoi retrouver une équipe compétitive pour Georgetown, qui n’a plus joué la « March Madness » depuis 2015 ?