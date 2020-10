La grimace du Herro

Sa grimace est déjà devenu un « meme » et on la trouve déjà sur des T-shirts… Auteur d’un panier avec la faute sur un drive musclé face à Rajon Rondo à une minute de la fin, Tyler Herro nous a gratifiés d’une mimique « à la Billy Idol ». Une sorte de message envoyé à ses coéquipiers, ses adversaires, mais aussi les téléspectateurs. A 20 ans, ce gamin a du cran !

« Je pense que c’est le rêve de n’importe quel gamin de jouer à ce niveau, et je savoure le moment » a-t-il répondu à propos de cette grimace. « Il faudra vraiment que je prenne du recul pour simplement réaliser tout ce qui se passe. Pour l’instant, je savoure le moment, et j’en profite« .

Au-delà de cette grimace, le plus jeune titulaire de l’histoire des playoffs a encore pesé sur la rencontre avec ses 17 points. Il y a eu de la maladresse. Il y a eu des mauvais choix. Mais Herro ne doute pas, et son culot a payé dans la dernière ligne droite avec ce 3-points pour ponctuer un 8-0 alors que les Lakers avaient pris les commandes. Un culot sans doute conforté par la confiance que répand Jimmy Butler.

« Il nous nourrit tous de sa confiance. Peu importe le nombre de tirs qu’on manque, il va continuer de nous encourager à shooter » explique le rookie du Heat. « C’est vraiment le rôle d’un leader, on sait comment Jimmy peut jouer dans ces moments, et le monde entier a vu ce dont il était capable. Il a tout fait ! Il a dirigé l’attaque, action après action, panier après panier. En défense, il s’est occupé de LeBron, et il lui a compliqué les choses, et il s’est comporté en leader, et on l’a simplement suivi. »

Au-delà de la performance exceptionnelle de Butler, le Heat avait attaqué la rencontre de manière agressive, pour éviter d’être dans la réaction comme dans le Game 2. « Dans les deux premiers matches, on avait le sentiment qu’ils s’étaient un peu amusés avec nous… Ils étaient bien plus physiques, et ce n’est pas comme ça qu’on joue au basket à Miami » conclut Herro. « Ce soir, on voulait débuter avec beaucoup plus d’énergie et de concentration, et jouer sans crainte des deux côtés du terrain. On a fait du bon boulot, mais ce ne sera pas suffisant pour gagner la série. Dès le prochain match, il faudra apporter encore plus d’énergie, de concentration, et continuer de nous améliorer. »