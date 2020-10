Toujours pas de Bam Adebayo ou de Goran Dragic pour le Game 3

Les deux joueurs du Heat espéraient pouvoir faire leur retour pour ce Game 3 décisif, mais Bam Adebayo et Goran Dragic ne seront finalement pas sur le terrain ce soir.

Touché au cou/épaule et au pied, l’intérieur et le meneur doivent encore patienter, en espérant que leurs coéquipiers rallongent la série, mais sans eux, LeBron James et Anthony Davis ont tout loisir de faire l’écart.

Et on rappelle qu’aucune équipe n’est jamais revenue d’un 0-3 lors des playoffs en NBA…