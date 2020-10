Indiana : six entraîneurs dans la dernière ligne droite

Ils étaient une douzaine sur la ligne de départ, et ils ne seraient plus que six. Selon l’Indianapolis Star, les dirigeants des Pacers ont réduit de moitié leur « short list » de candidats pour remplacer Nate McMillan, coupé après l’élimination face au Heat au premier tour des playoffs.

Mike D’Antoni serait toujours le favori pour prendre les rênes de l’équipe, surtout depuis que Doc Rivers lui a soufflé le poste aux Sixers. Mais l’ancien coach des Rockets ne montrerait pas beaucoup d’entrain, et peut-être attend-il des propositions du Thunder, des Pelicans ou encore des Clippers, également à la recherche d’un coach.

Autre nom encore sur la liste : Dave Joerger. L’ancien coach des Grizzlies et des Kings est considéré comme l’un des plus inventifs de sa génération, et son nom avait déjà circulé pour succéder à Brett Brown aux Sixers.

Les quatre autres techniciens encore en lice sont Chauncey Billups, sans expérience à ce niveau, mais les Pacers pourraient ainsi imiter les Nets qui viennent d’engager Steve Nash, Chris Finch, assistant aux Pelicans, et deux assistants du Heat : Dan Craig et Chris Quinn. Comme Miami dispute actuellement la finale NBA, il faudra sans doute attendre que la saison se termine pour que la situation se décante.