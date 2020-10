Marquer des points n’est plus le rôle de Kyle Kuzma

On l’imaginait être la troisième force offensive de cette équipe des Lakers. À deux victoires du titre suprême, c’est effectivement le cas pour Kyle Kuzma. Mais dans une bien moindre proportion qu’attendue. Derrière le monstre à deux têtes, LeBron James et Anthony Davis, qui amène 56 points chaque soir, l’ailier-fort affiche une petite moyenne de 10 unités par match (44%), comparable à celle de Kentavious Caldwell-Pope.

C’est encore moins que son rendement en saison régulière (13 points avec les mêmes pourcentages) qui avait déjà chuté avec l’arrivée de l’ancien intérieur des Pelicans. À l’entendre, la situation ne semble pas le gêner et lui paraît même logique.

« En ce moment, il n’est jamais question de marquer des points, surtout avec mon rôle actuel. Il s’agit de rentrer pour apporter de l’énergie, faire des stops en défense et d’être prêt quand on m’appelle, énumère l’intéressé. Et je pense l’avoir fait ce soir. »

Auteur de 11 points dans ce match 2, l’ailier a bien conscience que les deux superstars de l’équipe évoluent sur une autre planète en ce moment.

« Ils sont toujours performants, cela témoigne de leur grandeur. Tu te dis que tout va rentrer mais ils sont aussi humains. Nous avons cette attaque « connectée », on doit être en mouvement, couper, libérer les espaces, pas seulement pour eux mais aussi pour nous. »

Pour sa première participation à une finale NBA, Kuzma dit aussi se sentir « de plus en plus calme. C’est un grand moment, bien sûr il n’y a pas les fans et ce à quoi on est habitué. Mais le niveau d’intensité et la préparation en font une finale. J’essaie de vivre le moment présent. Les erreurs ne m’inquiètent pas, si c’était le cas, je ne serais pas moi-même. Ce soir, j’ai voulu jouer librement quoi qu’il arrive. »

Quitte à tenter en vain une passe par-dessus l’épaule, à la Magic Johnson, dont la toile se moque gentiment aujourd’hui… Le principal pour son équipe et lui étant que le titre se rapproche.

On rappelle qu’en août dernier, James déclarait au sujet de son jeune coéquipier : « Pour gagner le titre, il doit être notre troisième meilleur joueur. Si je suis moins bien, ou si Davis a un coup de mou, il doit devenir le deuxième meilleur joueur. » L’occasion se semble pas vraiment s’être présentée jusqu’ici… Tout simplement parce que ni LeBron, ni Davis n’ont des coups de mou.