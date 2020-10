Udonis Haslem : par ici la bonne soupe !

L’histoire est partie d’une anecdote contée par Udonis Haslem dans « The Undefeated » qui a simplement fait part de son petit penchant pour les soupes « Chunky Campbell ».

Il n’en fallait pas plus pour les dirigeants de la société « Campbell Soup Co », spécialisée dans les soupes en tous genres (et pas toujours du meilleur goût), pour sauter sur l’occasion afin de promouvoir leurs produits.

Il faut croire que ces derniers ont eu la main un peu lourde en envoyant 192 caisses remplies de 2 034 boites de conserve à l’attention d’Udonis Haslem et de l’équipe du Heat. L’ex-joueur de Chalon a donc fait main basse sur une quarantaine de boîtes et s’occupera de la distribution du reste une fois sorti de la « bulle ».

« C’était fou. Je ne peux pas tout manger, mais je vais en expédier un peu chez moi, » a glissé le joueur emblématique de Miami. « Je vais en envoyer à des établissements pour les sans-abri et j’en donnerai à mes coéquipiers parce que ces jeunes gars ne connaissent rien à la soupe Campbell. Ils connaissent juste la vielle soupe au poulet et aux nouilles, ils ne savent pas qu’il existe une cinquantaine de saveurs différentes. Vous avez la soupe de maïs, la tourte au poulet, le rosbif. Ils ne savent pas tout ça. J’essaie de les mettre au parfum ».

Sa carrière de joueur professionnel étant plus proche de la fin que du début, Udonis Haslem vient peut-être de se trouver une nouvelle reconversion pour sa vie après le basket en tant qu’ambassadeur de la marque ! Celle-ci a par ailleurs souvent fait appel à des sportifs (et leurs mères) pour leurs publicités, principalement issus du foot US.

« Il n’y aura même pas à écrire un script si je faisais une publicité pour les soupes « Chunky Campbell ». Je peux improviser avec ça tellement j’en mange depuis longtemps. Mais la plupart de ceux qui tournent des pubs sont plus jeunes. Ils la mangent peut-être maintenant, mais moi, je suis à l’ancienne, un historique », a-t-il conclu.